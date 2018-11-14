Алтайские полицейские, пинавшие мужчину на костылях, попали на видео

В Алтайском крае следователи проводят проверку видео, на котором мужчины в форме полицейских избивают пожилого мужчину на костылях.

Видеозапись появилась в соцсетях. Автор подписал, что происшествие случилось в городе Горняке, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

СК даст оценку действиям сотрудников полиции.

В августе в Хабаровском крае трое полицейских были задержаны за избиение и пытки водителя Почты России. Стражи порядка заподозрили его в хищении 5 млн рублей.

Как удалось установить следователям, чтобы тот во всем сознался, трое полицейских вывезли его в лес на окраине села и избили, причинив ссадины и кровоподтеки, а затем привезли в отдел полиции и применили электрошокер.