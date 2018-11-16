В Алтайском крае уволили полицейских, пинавших мужчину на костылях

16 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бондаренко - Медведеву: Пора перейти на макарошки

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Сибирский ФО В России

В Алтайском крае уволили полицейских, пинавших мужчину на костылях

В Алтайском крае двое сотрудников отдела МВД России по Локтевскому району, пинавшие мужчину на костылях, уволен. Об этом сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по региону.

Видеозапись 14 ноября появилась в соцсетях. Автор подписал, что происшествие случилось в городе Горняке. В МВД начали служебную проверку.

Уточняется, что полицейские уволены в связи с совершением проступка, "порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел".

Третьему сотруднику, который присутствовал во время инцидента, вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии.

Выговоры и строгие выговоры получили непосредственный и пять вышестоящих руководителей уволенных сотрудников.

Ранее сообщалось, что собственную проверку видео начал Следственный комитет. Там намерены дать оценку действиям сотрудников полиции.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Алтайском крае уволили полицейских, пинавших мужчину на костылях

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: полицейские, алтайский край, инвалид, костыли



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.11.2018 14:44 Мск Алтайские полицейские, пинавшие мужчину на костылях, попали на видео

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 508

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети