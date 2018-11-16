В Алтайском крае уволили полицейских, пинавших мужчину на костылях

В Алтайском крае двое сотрудников отдела МВД России по Локтевскому району, пинавшие мужчину на костылях, уволен. Об этом сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по региону.

Видеозапись 14 ноября появилась в соцсетях. Автор подписал, что происшествие случилось в городе Горняке. В МВД начали служебную проверку.

Уточняется, что полицейские уволены в связи с совершением проступка, "порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел".

Третьему сотруднику, который присутствовал во время инцидента, вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии.

Выговоры и строгие выговоры получили непосредственный и пять вышестоящих руководителей уволенных сотрудников.

Ранее сообщалось, что собственную проверку видео начал Следственный комитет. Там намерены дать оценку действиям сотрудников полиции.