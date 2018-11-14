14 Ноября 2018
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Ленина опять предлагают перезахоронить и заменить на восковой или резиновый муляж

Тело вождя мирового пролетариата Владимира Ленина опять предложили перезахоронить. Автор очередного проекта, член фракции "Единой России" Владимир Петров предлагает оставить в Мавзолее муляж. Срок реализации - 2024 г., то есть к столетию смерти.
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По словам Петрова, Ленина нужно похоронить согласно его завещанию, а в Мавзолее можно разместить точную восковую или резино-полимерную копию тела вождя.

"К положительным последствиям этого шага можно отнести значительную бюджетную экономию, которая образуется от завершения проведения дорогостоящих процедур по поддержанию тела Владимира Ленина в текущем состоянии", — приводит цитату парламентария РТ.

Добавим, что предложения с выносом тела вождя из Мавзолея звучат регулярно. В прошлом году, например, с такой инициативой выходил глава Чечни Рамзан Кадыров - он заявил, что захоронение тела Владимира Ленина было бы "верным с исторической точки зрения", но решать этот вопрос должен президент России Владимир Путин. "Но я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно, и человечно", - написал он в соцсети. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя заявление главы Чечни, заявил, что "болтовня о перезахоронениях под собой ничего не имеет, кроме попытки столкнуть на Красной площади поколения и организовать массовые беспорядки". Кроме того, о перезахоронении в прошлом году высказывались и представители РПЦ. Позицию главы государства озвучил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, тема захоронения тела Владимира Ленина не относится к повестке дня Кремля. Песков отметил, что это "общественно достаточно резонансная тема" и по ней "высказываются разные точки зрения".

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Ленина опять предлагают перезахоронить и заменить на восковой или резиновый муляж

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Теги: захоронение ленина, мавзолей, муляж



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