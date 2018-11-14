14 Ноября 2018
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"Это бессовестная и бредовая идея". В КПРФ прокомментировали предложение заменить Ленина в Мавзолее копией

В КПРФ отреагировали на предложение депутата заксобрания Ленинградской области, "единоросса" Владимира Петрова оставить в Мавзолее муляж вместо реальных останков Владимира Ленина.

"Абсолютная бессовестная, бредовая идея. Если у депутата Петрова остались остатки совести и здравого осмысленного взгляда на историю, то ему обязательно станет стыдно за эту псевдоинициативу", — цитирует РИА "Новости" зампреда ЦК партии Дмитрия Новикова.

Пресс-секретарь Геннадия Зюганова, депутат Госдумы Александр Ющенко сказал, что подобные предложения просто разжигают антисоветизм и ненависть в обществе.

Депутат добавил, что Ленин – величайший из политических деятелей всех времен и народов, и "не господину депутату из Санкт-Петербурга заявлять такие провокационные действия".

Напомним, что ранее тело вождя мирового пролетариата Владимира Ленина опять предложили перезахоронить. Петров считает, что Ленина нужно похоронить согласно его завещанию, а в Мавзолее можно разместить точную восковую или резино-полимерную копию тела вождя.

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"Это бессовестная и бредовая идея". В КПРФ прокомментировали предложение заменить Ленина в Мавзолее копией

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Теги: КПРФ, Ющенко, Новиков, Мавзолей, тело Ленина, похороны тела Ленина, Ленин, Заксобрание Ленинградской области, депутат ЗАКСа Лениградской области Владимир Петров



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