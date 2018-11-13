Уральский драматург Николай Коляда не смог обжаловать свой приговор по делу о ДТП

13 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Коммунист стал главой Хакасии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Уральский драматург Николай Коляда не смог обжаловать свой приговор по делу о ДТП

Приговор известному уральскому драматургу Николаю Коляде оставлен в силе. Такое решение принял Свердловский областной суд.

Напомним, в сентябре Коляда был осужден Кировским районным судом Екатеринбурга за нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ему было назначено 1,5 года ограничения свободы, также был частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего. Речь идет об аварии, в которую драматург попал в 2017 году.

авария, Сибирский тракт, Николай Коляда(2017)|Фото: очевидец

Фото с места ДТП

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском облсуде, своей вины Николай Коляда не отрицал, но при этом не согласился с назначенным наказанием и обжаловал приговор. В апелляции он просил о замене наказания на судебный штраф и прекращении уголовного преследования.

По итогам апелляционного рассмотрения областной суд отказал в удовлетворении жалобы Коляды. Таким образом, приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее Николай Коляда утверждал, что уже выплачивал потерпевшему 200 тыс. руб., однако мужчина хотел взыскать с драматурга один миллион.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Уральский драматург Николай Коляда не смог обжаловать свой приговор по делу о ДТП

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Коляда, ДТП, суд, приговор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.09.2018 11:27 Мск В Екатеринбурге вынесли приговор известному драматургу Николаю Коляде по делу о ДТП
Ранее 07.09.2018 07:59 Мск "Он требует миллион". В Екатеринбурге будут судить известного драматурга Коляду из-за ДТП с пострадавшим
Ранее 12.09.2017 14:54 Мск "Я ни в чём не виноват": в Екатеринбурге Николай Коляда попал в ДТП

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 337

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети