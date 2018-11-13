Уральский драматург Николай Коляда не смог обжаловать свой приговор по делу о ДТП

Приговор известному уральскому драматургу Николаю Коляде оставлен в силе. Такое решение принял Свердловский областной суд.

Напомним, в сентябре Коляда был осужден Кировским районным судом Екатеринбурга за нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ему было назначено 1,5 года ограничения свободы, также был частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего. Речь идет об аварии, в которую драматург попал в 2017 году.

Фото с места ДТП

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском облсуде, своей вины Николай Коляда не отрицал, но при этом не согласился с назначенным наказанием и обжаловал приговор. В апелляции он просил о замене наказания на судебный штраф и прекращении уголовного преследования.

По итогам апелляционного рассмотрения областной суд отказал в удовлетворении жалобы Коляды. Таким образом, приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее Николай Коляда утверждал, что уже выплачивал потерпевшему 200 тыс. руб., однако мужчина хотел взыскать с драматурга один миллион.