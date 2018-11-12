12 Ноября 2018
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО

В ямальском селе, где в минус 25 отключили отопление, пропала еще и холодная вода

В селе Газ-Сале, где ранее в минус 25 отключили тепло, теперь частично отсутствует вода, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Тазовского района.

Сейчас в селе восстановлена подача тепла в детский сад "Белый медвежонок", спортивный зал "Геолог". Продолжается ликвидация нескольких порывов на теплотрассах, из-за чего вырос расход воды для наполнения резервных емкостей.

Из-за этого холодная вода подается более слабо, часть потребителей ее не получают. Для них организован централизованный подвоз воды. По прогнозам коммунальщиков, все восстановление завершится сегодня.

Напомним, отключение тепла в жилом доме и клубе произошло 8 ноября из-за выхода из строя запорной арматуры.

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В ямальском селе, где в минус 25 отключили отопление, пропала еще и холодная вода

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Теги: Газ-Сале, тепло, жилой дом



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