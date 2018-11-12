Андрей Фурсов - о "Великих именах России": Власть попыталась Жуковым прикрыть Сталина

Проект "Великие имена России" зашел в тупик. Оказалось, что идея с переименованием аэропортов страны изначально хранила в себе порочный обман – сперва было объявлено, что конкурс накладывает табу на имена политиков, руководивших в последние 100 лет, чтобы избежать споров в обществе. Но вдруг после объявления лонг-листов у нас появился "аэропорт Ельциново", в Москве могут назвать воздушную гавань именем Евгения Примакова, выяснилось, что в положении конкурса запрета на имена политиков последнего века нет, при этом организаторы массово предложили Георгия Жукова, за его имя будут конкурировать сразу пять воздушных гаваней, передает корреспондент Накануне.RU.

"Если бы Сталин оказался в списке – победил бы Сталин. Смешно, когда власть пытается Жуковым прикрыть Сталина, потому что главнокомандующим в те годы был Сталин, Жуков был всего лишь одним из руководителей Советской армии, одним из военачальников. Понятно, что если бы Сталин снова оказался в списке, он снова бы победил. Тем более, что огромное количество людей, особенно среди молодежи – положительно относятся к Сталину на фоне растущего социального неравенства в стране, власти больше такую ошибку допустить не хотят, иначе им придется что-то делать с этим: либо называть аэропорт именем Сталина, либо делать вид, что ничего не произошло. Поэтому они решили фамилию Сталина не выставлять, а выставить Жукова", – сказал в беседе с Накануне.RU историк Андрей Фурсов.

В аналогичном конкурсе "Имя России. Исторический выбор-2008", организованном телеканалом "Россия", Институтом российской истории РАН и фондом "Общественное мнение", по итогам народного голосования первое место занял Иосиф Сталин. Разразился скандал, большой отрыв от других имен вдруг пропал, и на горизонте торжественно появился Николай II, а затем счетчики вообще обнулили. Сталин в итоге занял третье место, а Ленин седьмое. Большим неудобством для нынешней власти является то, что в прошедшие 100 лет великие деятели были в основном коммунистами, и особенно неприятно для некоторых, что Сталин был Верховным главнокомандующим во время Великой Отечественной войны. Чтобы "пробел" закрыть, появился Георгий Жуков как олицетворение Победы.

"То есть у нас получается, что главный победитель в войне Жуков, но странно – почему не Рокоссовский, почему не Ватутин? Возникает масса вопросов", – говорит Фурсов. Тем не менее, за Жукова поборются пять регионов.

"Нужны герои нового пантеона, но дело в том, что все эти "великие имена" не приживутся, из этого мало что получится. А Ельцина ненавидит как минимум половина России, остальные испытывают менее сильные, но все равно негативные чувства, особенно после того, как были рассекречены разговоры Клинтона и Ельцина, где последний обращается к американскому президенту, как к начальнику, выпрашивая деньги на выплату пенсии россиянам – тут все становится понятно", – комментирует Андрей Фурсов.

Финальный этап голосования продлится до 30 ноября. Отдать свой голос за "новое" имя той или иной воздушной гавани можно на сайте проекта "Великие имена России", в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", по телефону горячей линии и путем анкетирования, которое будет проводиться на пунктах "Волонтеров Победы" в регионах и даже на борту самолетов.