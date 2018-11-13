Замглавы Тюмени возглавила аппарат Тюменской гордумы

Заместитель главы города, руководитель административного департамента администрации Тюмени Ольга Векшина будет руководителем аппарата городской думы, передает корреспондент Накануне.RU.

В аппарат гордумы Ольга Векшина перешла по приглашению председателя тюменского парламента Евгения Заболотного,

"Это кладезь, и большой профессионал, лучше кандидатуры у меня в голове не появилось, кто-то должен координировать работу в думе. Мы сегодня форматируем отношения с администрацией города, чтобы между нами были крепкие отношения. Ольга Векшина будет этим связующим звеном и от этого решения выиграли все", - прокомментировал свое решение Евгений Заболотный во время сегодняшней пресс-конференции.

Напомним, Евгений Заболотный избрался в гордуму с поста заместителя губернатора Тюменской области.