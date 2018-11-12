12 Ноября 2018
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Общество Свердловская область

Епархия потребовала комплексный план развития города по спору о сносе храма ради трамвайной линии

Арбитражный суд Свердловской области провел предварительное судебное заседание, на котором рассмотрен иск администрации Екатеринбурга к Русской православной церкви (РПЦ) в лице Екатеринбургской епархии, чья собственность на окраине областного центра попала в план строительства трамвайной линии до Верхней Пышмы по проекту УГМК, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет о Храме рождества Иоанна Крестителя, расположенном в старом деревянном здании бывшего сельского клуба по адресу проспект Космонавтов, 184. Администрация города направила уведомление об изъятии этой недвижимости для муниципальных нужд, причем, в качестве компенсации Екатеринбургской епархии обещают выплатить 3 млн 376 тыс. руб.

Напомним, что ранее на первом судебном заседании конкретных решений вынесено не было из-за нарушений в документах, допущенных обеими сторонами разбирательства. На этот раз конкретики прибавилось, в частности, представитель ответчика Артем Клименко подал ходатайство, в котором просит разобраться в деятельности отделения "Почты России", которая передала уведомление от мэрии о том, что церковный объект подлежит изъятию, не лично архиепископу Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу, а протоиерею храма Алексию Долгорукову (возглавляемый им приход находится по адресу Космонавтов, 184), который не имеет соответствующей доверенности.

Представитель истца Валерия Татаринова, со своей стороны, уточнила, что эти претензии относятся не к мэрии, а уведомление, как положено, было отправлено по адресу нахождения юридического лица.

По этому вопросу ходатайство судья удовлетворила - у "Почты России" будет истребована копия доверенности, на основании которой вручалось уведомление об изъятии объекта. Кроме того, в качестве третьего лица пригласят настоятеля прихода Долгорукова.

Вторая часть разбирательства касается самого проекта строительства скоростного трамвая, разработанного по инициативе медного холдинга УГМК. Ответчик, ссылаясь на Земельный кодекс РФ, настаивает на том, что проект является муниципальным, а об изъятии можно вести речь только в случае реализации федеральных или региональных программ.

Однако истец на основании все того же Земельного кодекса напомнила об исключительных случаях, когда в проект входит не только отдельная трамвайная линия, а в целом развитие транспортной инфраструктуры города-миллионника.

В итоге решено продолжить разбирательство 6 декабря, когда истец предоставит дополнительные документы, подтверждающие наличие комплексного плана развития Екатеринбурга в направлении Верхней Пышмы.

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Епархия потребовала комплексный план развития города по спору о сносе храма ради трамвайной линии

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Теги: Епархия, митрополит кирилл, угмк, трамвайная линия верхняя пышма



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