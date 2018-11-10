На пожаре в гипермаркете Санкт-Петербурга пострадали два человека

В результате пожара в гипермаркете "Лента" в Санкт-Петербурге пострадали два человека.

В Центре медицины катастроф сообщили, что один посетитель отравился дымом, второй пострадавший - работник "Ленты". У него поврежден позвоночник, сообщает ТАСС.

Гипермаркет, напомним, загорелся с крыши, огонь охватил 4800 кв. метров. В результате обрушилась часть кровли.

Открытое горение на текущий момент ликвидировано.

В горящем здании гипермаркета произошло обрушение кровли на площади 3200 кв. метров.