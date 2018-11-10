11 Ноября 2018
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Происшествия Северо-Западный ФО

В Петербурге горит крупный гипермаркет

На Обводном канале в Санкт-Петербурге горит гипермаркет "Лента". Огонь охватил площадь в пять тысяч квадратных метров, передает корреспондент Накануне.RU.

Управление МЧС по северной столице сообщает об эвакуации 100 человек, по данным Mash из здания вывели 750 человек.

Пожар начался с крыши здания, часть кровли обрушилась.

РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что предварительной причиной пожара стала неисправность электрооборудования под кровлей гипермаркета.

Пожару присвоен третий класс опасности. Сведения о пострадавших уточняются.

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В Петербурге горит крупный гипермаркет

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Теги: пожар в Ленте, Обводный канал, пожар



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Развитие сюжета:

Ранее 10.11.2018 15:55 Мск На пожаре в гипермаркете Санкт-Петербурга пострадали два человека

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