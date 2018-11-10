В Петербурге горит крупный гипермаркет
На Обводном канале в Санкт-Петербурге горит гипермаркет "Лента". Огонь охватил площадь в пять тысяч квадратных метров, передает корреспондент Накануне.RU.
Управление МЧС по северной столице сообщает об эвакуации 100 человек, по данным Mash из здания вывели 750 человек.
Пожар начался с крыши здания, часть кровли обрушилась.
РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что предварительной причиной пожара стала неисправность электрооборудования под кровлей гипермаркета.
Пожару присвоен третий класс опасности. Сведения о пострадавших уточняются.