11 Ноября 2018
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Происшествия Северо-Западный ФО В России

В "Ленте" опровергли информацию об отключенной противопожарной автоматике в сгоревшем гипермаркете

Причиной пожара в гипермаркете "Лента" на Обводном канале в Петербурге могло стать опрокидывание емкости с горючей жидкостью, сообщает ТАСС.

По данным источников, система пожаротушения в здании была переведена в ручной режим и якобы не сработала, пока ее не включили прибывшие пожарные.

Однако в пресс-службе "Ленты" заявили, что система пожаротушения была в исправном состоянии, сработала штатно.

Гипермаркет, напомним, загорелся с крыши, огонь охватил 4800 кв. метров. В результате обрушилась часть кровли.

Посетили были эвакуированы из здания. Пострадали два человека. В Центре медицины катастроф сообщили, что один посетитель отравился дымом, второй пострадавший - работник "Ленты". У него поврежден позвоночник.

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В "Ленте" опровергли информацию об отключенной противопожарной автоматике в сгоревшем гипермаркете

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Теги: лента, пожар, петербург



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