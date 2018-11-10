11 Ноября 2018
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Общество Украина

Ректору Московской духовной академии запрещен въезд на Украину

Ректор Московской духовной академии архиепископ Амвросий в течение трех лет не может въезжать на территорию Украины. Об этом сообщила Госпогранслужба страны, передает корреспондент Накануне.RU.
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В ведомстве опровергли информацию о том, что архиепископ 7 ноября прошел погранконтроль в аэропорту Киева.

"7 ноября архиепископа Амвросия не просто не пустили через границу, но и запретили въезд на территорию Украины сроком на три года", - говорится в сообщении службы.

Как сообщало Накануне.RU, Константинопольский патриархат принял в общение верующих УПЦ КП и отменил передачу в 1686 году Киевской митрополии Московскому Патриархату, после чего РПЦ разорвала общение с Фанаром и объявила патриарха Варфоломея раскольником. Позже этому решению последовала РПЦЗ. После этого множество епархий канонической УПЦ выразили верность Московскому Патриархату.

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Ректору Московской духовной академии запрещен въезд на Украину

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Теги: Московская духовная академия, автокефалия



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