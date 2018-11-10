11 Ноября 2018
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Экономика За рубежом

Штаты продлили срок завершения операций с акциями компаний Дерипаски

Министерство финансов США продлило срок вступления в силу санкций в отношении компаний Олега Дерипаски. Операции с акциями и облигациями En+, "Русал" и "Группы ГАЗ" иностранные инвесторы должны завершить до 7 января 2019 г., передает корреспондент Накануне.RU.
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Минфин США, напомним, неоднократно давал отсрочку компаниям Дерипаски на фоне изменения структуры собственников. Последний раз решение было принято в октябре. В ведомстве не скрывают, что санкции против компаний направлены лично на основного собственника активов. Некоторые компании приглянулись американцам: СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщали о предложении передать часть акций En+ в трастовый фонд США.

Новая отсрочка дана из-за существенных изменений в структуре корпоративного управления, указано в сообщении финведомства США.

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Штаты продлили срок завершения операций с акциями компаний Дерипаски

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Теги: Мифнин США, Спенкции, Русал, Олег Дерипаска



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