Российские туристы стали меньше тратить на отдыхе - Ростуризм

Туристы из России в 2017 году потратили на отдых за рубежом $35 млрд.

Как сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов, данная цифра значительно меньше, чем в предыдущие годы.

"В прошлом году наши туристы, приобретая зарубежный турпродукт, потратили $35 млрд. При этом в 2013 году траты составили $53 млрд, в 2014 году - $50 млрд. Это заметное снижение", - сказал глава ведомства.

Последний опрос аналитического центра НАФИ показал, что средняя сумма, которую россияне готовы потратить во время заграничного отдыха за транспорт, проживание, еду - 61 тыс. 130 руб., сообщает "Интерфакс".