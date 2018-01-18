В Иркутской области в пожаре сгорели четыре человека, в том числе трое детей

В Иркутской области в пожаре погибли четыре человека, в том числе трое детей 2012, 2013 и 2015 годов рождения.

Трагедия произошла вечером 18 января в селе Конторка Тайшетского района, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Иркутской области.

"Еще один ребенок - полуторагодовалый малыш - срочно госпитализирован в тяжёлом состоянии в больницу", - добавили в СК.

Следственная группа срочно выехала на место происшествия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время следователи работают на месте пожара. Установлено, что погибший взрослый 1999 года рождения.

В ближайшее время тела пострадавших будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Причины пожара неизвестны.