Пермский "Театр-Театр" объяснил причины закрытия

Руководство Пермского академического Театра-Театра объяснило объявление о закрытии учреждения культуры, опубликованные в социальных сетях. С 1 апреля театр будет закрыт для реконструкции большой сцены, труппа в это время отправится на гастроли.

В обычном режиме будет работать "Сцена-Молот". Большую сцену планируется открыть в начале ноября, рассказал директор "Театра-Театра" Анатолий Пичкалев в ходе пресс-конференции. Стоимость реконструкции - 200 млн руб., средства выделены из бюджета края.

"Мы закрываем театр, но театр не закрывается, спасибо нашему правительству и лично губернатору Пермского края Максиму Решетникову, который выделил нам средства на гастроли по краю", — приводит "ВКурсе" слова главного режиссера Владимира Гурфинкеля.