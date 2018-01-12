В Ишиме ищут педофила, надругавшегося над девочкой

Полиция в Ишиме разыскивает мужчину, подозреваемого в совершении преступления в отношении несовершеннолетней.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Тюменской области, вечером 8 января в Ишиме в заброшенном доме по улице Чехова неизвестный мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней девочки. С места преступления педофил скрылся.

Для розыска злоумышленника сформирована следственно-оперативная группа, в состав которой вошли опытные сотрудники уголовного розыска полиции области. На основании показаний составлен фоторобот преступника.

Оперативникам удалось установить приметы подозреваемого: на вид 30 лет, славянской внешности, рост около 170 см, худощавого телосложения. На момент совершения преступления был одет в темную куртку с капюшоном, черные брюки, черные туфли.

Очевидцев происшествия просят позвонить по телефону 02, либо 102.