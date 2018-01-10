Челябинская область получила более 400 млн рублей на строительство агропарка в Усть-Катаве

Фонд развитие моногородов направил 424,15 млн рублей на строительство агропарка в Усть-Катаве. О поступлении первого платежа губернатору Челябинской области Борису Дубровскому доложил министр экономического развития региона Сергей Смольников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы области.

"Данные средства предназначены для софинансирования расходов по строительству электрической подстанции, водогрейной газовой котельной, объектов газоснабжения. Последующие платежи со стороны Фонда развития моногородов будут произведены после выполнения работ, подтвержденных соответствующими документами", - отметил Смольников.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 7 млрд руб. Фонд выделяет 1,56 млрд руб. на условии софинансирования областным бюджетом. На эти средства будет подведена вся необходимая инженерная инфраструктура.

Из областного бюджета направлено 66,38 млн руб. на развитие инфраструктуры агропарка.

Напомним, в Усть-Катаве планируется построить тепличный комплекс и логистический центр. В рамках проекта планируется создать в 2018 году 720 рабочих мест, а к 2020 году в агропарке будет трудоустроены более 1,5 тысяч человек.