Задержан тюменец, который пьяным на грузовике убил 7-летнюю свердловчанку

Задержан участник смертельного ДТП, произошедшего 30 декабря под Саткой Челябинской области. В аварии погибла 7-летняя жительница Свердловской области.

На 1688 км автодороги Москва – Челябинск большегруз "Вольво" под управлением 52-летнего жителя Тюмени выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "Субару Импреза", в котором ехала семья – жители Свердловской области. Семилетняя дочь водителя легковушки погибла. Его четырехлетний сын и супруга были госпитализированы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в ходе освидетельствования у водителя грузовика выявлено состояние опьянения. Мужчину задержали. Решается вопрос об избрании водителю "Вольво" меры пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до семи лет.