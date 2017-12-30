На Южном Урале в лобовом столкновении грузовика и легковушки погиб ребенок: водитель грузового авто был пьян

На Южном Урале в лобовом столкновении грузовика и легковушки погиб ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, ДТП с участием грузового автомобиля "Вольво" и легкового авто "Субара Импреза", за рулем которого находился житель Свердловской области, произошло сегодня на 1688 км автодороги Москва-Челябинск на территории Саткинского района.

В результате аварии погиб пассажир легкового автомобиля - девочка, 2010 года рождения. Водитель "Субару", 1983 года рождения, и пассажиры - женщина, 1982 года рождения, и ребенок, 2013 года рождения, получили телесные повреждения.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД, руководство ОМВД России по Саткинскому району. Проведенным медосвидетельствованием у водителя грузовой машины выявлено состояние опьянения. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

