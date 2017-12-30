Мэр Нижнего Тагила протестировал "королевскую" горку в ледовом городке

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов лично проверил "королевскую" горку в ледовом городке. Глава города прокатился с нее на "бублике" - остался доволен. Впечатлениями он поделился с журналистами "Тагил-ТВ".

"Мне понравилось, как организованно, потому что есть волонтеры, люди, чей труд и работа очень важна для безопасности детей. Судя по всему, горка пользуется спросом, популярностью. Если есть подобные "бублики", а вообще, это автомобильные камеры в пластиковых чехлах, то можно приходить и кататься столько, сколько влезет, насколько хватит терпения, в том числе, простаивая в очереди", - сказал Сергей Носов.

Отметим, что тест-драйв горки на Театральной площади мэр Нижнего Тагила устроил накануне.

Напомним, за несколько дней до открытия ледового городка стало известно, что главная горка должна стать платным аттракционом с прокатом тюбов. По всей вероятности, это объясняется работой на горке сотрудников, обеспечивающих безопасность.

Кроме того, накануне Сергей Носов распорядился возвести деревянную горку у Дворца культуры железнодорожников им.Гагарина. В этом году ледяной аттракцион там не построили, о чем очень сожалели жители. Глава Нижнего Тагила заявил - горка на Смычке будет: "Я не получил внятного объяснения от руководства железной дороги, почему горки нет. Принято решение, что в субботу деревянная горка там будет".