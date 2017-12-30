КНДР намерена наращивать ядерную мощь

Северная Корея настроена на наращивание своей ядерной мощи. Об этом говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи.

"Наша партия и государство, указывая путь нового года социалистической Кореи, заявляют свои принципиальные позиции. Мы будем наращивать оборонную мощь и способность к превентивному удару, стержнем которых являются ядерные силы, до тех пор, пока будет оставаться ядерная угроза и шантаж со стороны США и их приспешников", - приводит заявление ЦТАК РИА Новости.

В послании упоминается об успешном испытании водородной бомбы 3 сентября, которое названо "великой победой, поднявшей" Северную Корею на "уровень мировой ядерной державы", и подчеркивается, что именно благодаря наличию у КНДР ядерного оружия была предотвращена ядерная война.

"Благодаря тому что Корея, основываясь на идеях чучхе, крепко держит ядерный меч и защищает свою самостоятельность, справедливость и мир, в уходящем году была предотвращена ядерная война, угрожавшая миру", - сообщает ЦТАК.

Напомним, 3 сентября КНДР оповестила об успешном взрыве водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили его мощность в 160 килотонн, что в 10 раз больше потенциала атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году. В связи с этим Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР.