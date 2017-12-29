Экс-главу Росграницы Безделова приговорили к девяти годам колонии

Мещанский суд Москвы назначил наказание в виде 9 лет колонии общего режима бывшему директору Росграницы Дмитрию Безделову. Он признан виновным по делу о хищении почти 500 миллионов рублей.

Кроме того, экс-чиновник приговорен к штрафу в 1 млн рублей.

Ещё семеро сообщников Безделова получили сроки от 2 до 8 лет, отбывать наказание все осужденные будут в колонии общего режима.

Вместе с тем, как следует из приговора, суд исключил из обвинения статью 210 УК РФ (Организация преступного сообщества), передает "Интерфакс".

Напомним, Безделов был объявлен в международный розыск 16 октября 2014 года и задержан на территории Италии 26 октября того же года.Позже он был выдан России.

Уголовное дело о махинациях в ходе обустройства госграницы было возбуждено следственным департаментом МВД в сентябре 2013 года. В основу расследования легли результаты оперативной проверки, проведенной сотрудниками ГУЭБиПК МВД и ФСБ, которые выявили хищение при реконструкции железнодорожного пункта пропуска "Адлер" в Краснодарском крае, а также автомобильного пункта пропуска "Пограничный" на Дальнем Востоке. Изначально следствие полагало, что сумма хищений превышала 1 млрд рублей.