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Экс-главу Росграницы Безделова приговорили к девяти годам колонии
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суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Мещанский суд Москвы назначил наказание в виде 9 лет колонии общего режима бывшему директору Росграницы Дмитрию Безделову. Он признан виновным по делу о хищении почти 500 миллионов рублей.
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Кроме того, экс-чиновник приговорен к штрафу в 1 млн рублей.

Ещё семеро сообщников Безделова получили сроки от 2 до 8 лет, отбывать наказание все осужденные будут в колонии общего режима.

Вместе с тем, как следует из приговора, суд исключил из обвинения статью 210 УК РФ (Организация преступного сообщества), передает "Интерфакс".

Напомним, Безделов был объявлен в международный розыск 16 октября 2014 года и задержан на территории Италии 26 октября того же года.Позже он был выдан России.

Уголовное дело о махинациях в ходе обустройства госграницы было возбуждено следственным департаментом МВД в сентябре 2013 года. В основу расследования легли результаты оперативной проверки, проведенной сотрудниками ГУЭБиПК МВД и ФСБ, которые выявили хищение при реконструкции железнодорожного пункта пропуска "Адлер" в Краснодарском крае, а также автомобильного пункта пропуска "Пограничный" на Дальнем Востоке. Изначально следствие полагало, что сумма хищений превышала 1 млрд рублей.

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29.12.2017 20:19 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
22:19 Екб


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Экс-глава Росграницы доставлен в Москву в сопровождении Интерпола








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Экс-главу Росграницы Безделова приговорили к девяти годам колонии
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