Экс-главе Росграницы грозит дополнительный срок по новому делу

Прокурор просит приговорить к 12 годам колонии в рамках нового уголовного дела бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова. Ранее он был осужден на 9 лет колонии за мошенничество почти на 500 млн рублей при обустройстве госграницы.

Как передает ТАСС, приговор будет оглашен 20 ноября.

Напомним, Безделов был объявлен в международный розыск 16 октября 2014 года и задержан на территории Италии 26 октября того же года. Позже он был выдан России.

Уголовное дело о махинациях в ходе обустройства госграницы было возбуждено следственным департаментом МВД в сентябре 2013 года.

В декабре 2017 года Мещанский суд Москвы назначил наказание в виде 9 лет колонии общего режима Безделову. Он признан виновным по делу о хищении почти 500 миллионов рублей.

В мае 2019 года Безделова арестовали в мае в рамках нового уголовного дела. Ему было предъявлено обвинение в хищении 49 млн рублей при строительстве объектов госграницы в Кяхте и Выборге по обустройству границ. Как отмечает Regnum, Безделова доставили в Москву из колонии во Владимирской области для проведения следственных действий.