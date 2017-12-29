Путин подписал указ о создании реестра чиновников-коррупционеров

Владимир Путин подписал закон, предполагающий создание реестра коррупционеров. Текст опубликован на официальном портале правовой информации.

В реестр будут внесены чиновники, уволенные в связи с утратой доверия из-за коррупционных преступлений. Там они будут находиться в течение пяти лет. Человека могут исключить из реестра раньше, если отменят акт, на основании которого его туда внесли, или в связи со смертью.

Список размещается в федеральной государственной информационной системе (ГИС) в интернете. Порядок ведения реестра определит правительство.

Инициатива также предусматривает нормативное закрепление использования ГИС на государственной гражданской службе. Регионы могут сами создать подобные системы, но они должны быть совместимы с федеральной и соответствовать необходимым требованиям, передает РИА Новости.