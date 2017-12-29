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28.12.2017
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Новости
29.12.2017 16:06 Мск (18:06 Екб)
спорт | В России
МОК утвердил эскиз формы российских олимпийцев на ОИ в Пхенчхане
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Олимпийские кольца, Олимпийские игры (2017) | Фото: biathlonspb.ru

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил дизайн парадной формы российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее. Об этом ТАСС сообщила глава компании-экипировщика ZASPORT Анастасия Задорина.
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"Дизайн формы одобрен МОК, официальное подтверждение от них мы получили. Мы не меняли крой, дизайн моделей, но убрали, согласно требованиям, триколор, герб, поставили обязательный знак OAR (Olympic Athlete from Russia). Часть коллекции будет переделана, часть - отшита заново", - сказала Задорина.

Она добавила, что 22 января откроется экипировочный центр для спортсменов, которые поедут на Олимпиаду.

возможная форма, хоккей, сборная России, Олимпиада-2018(2017)|Фото: championat.com

Ранее сообщалось, что хоккеисты могут выступить в такой форме

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам использовать национальную символику на своей экипировке. В частности, согласно требованиям МОК, герб страны и эмблему Олимпийского комитета России следует заменить олимпийскими кольцами. Помимо этого, "RUS" меняется на "OAR", а "Russia" - на "Olympic Athlete from Russia" (размер шрифта при этом должен быть эквивалентен слову "Russia"). Кроме того, на экипировке, аксессуарах и оборудовании нельзя использовать товарный знак "Team Russia".

При этом разрешены один или два цвета национального флага, но требуется предварительное одобрение МОК, а отдельные части не должны складываться в национальный флаг. Все "правила" применяются к спортсменам, тренерам и официальным лицам, а все пересмотренные образцы экипировки и образцы продукции нуждаются в одобрении МОК.

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29.12.2017 16:06 Мск | информационная служба Накануне.RU
18:06 Екб


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МОК утвердил эскиз формы российских олимпийцев на ОИ в Пхенчхане
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