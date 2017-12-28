Путин не собирается на Олимпиаду в Южную Корею

Президент России Владимир Путин не планирует посещать зимние Олимпийские игры 2018 года, которые пройдут в феврале в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока таких планов нет", - заявил Песков "Известиям" в ответ на вопрос издания, планирует ли президент посетить игры.

Напомним, 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее. Решение было связано с допинговым скандалом. При этом "чистым" российским спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом. Также ОКР обязали компенсировать затраты, понесенные МОК в связи с расследованиями.

Олимпийское собрание единогласно поддержало заявление российских спортсменов по их участию в Олимпийских играх. А более 70% опрошенных читателей Накануне.RU признались, что не станут смотреть Олимпиаду-2018 по телевидению.