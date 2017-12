Правительство выделит УрФУ почти 472 миллиона рублей в рамках программы "5-100"

Правительство России утвердило распределение субсидий 21 российскому вузу из программы "5-100", нацеленной на повышение их авторитета в мире. Как передает корреспондент Накануне.RU, на сайте кабмина отмечается, что субсидии в размере 9,908 млрд рублей предоставят трем группам ведущих университетов. Каждому вузу из первой группы будет выделено по 808,8 млн рублей, из второй - по 471,8 млн рублей и из третьей - по 134,8 млн рублей.

Средства предусмотрены в федеральном бюджете в рамках приоритетного проекта "Вузы как центры пространства создания инноваций" государственной программы "Развитие образования".

Решение о предоставлении государственной поддержки принимается Минобрнауки на основе рекомендаций Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России.

Напомним, что среди вузов УрФО в программу входят сразу три: УрФУ, ТюмГУ и ЮУрГУ. Уральскому федеральному университету, как вузу из второй группы, будет выделено 471 млн 804 тысячи рублей.

Члены совета 28 октября в Екатеринбурге ознакомились с дорожной картой УрФУ - планом действия до 2020 года, высоко оценив потенциал вуза. "Университет устойчив во второй группе с очень серьезным потенциалом", - заявила председатель совета, зампредседателя правительства России Ольга Голодец по итогам заседания.

Программа "5-100" предполагает, что к 2020 году пять российских вузов должны войти в топ-100 лучших университетов мира по версии одного из мировых рейтингов - Times Higher Education (THE), Quacquarelli Symonds (QS) или The Academic Ranking of World Universities (ARWU). За три года на проект было выделено 50 млрд рублей.