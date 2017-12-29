Выплаты возмещений клиентам банка "Северный кредит" начнутся до 18 января

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) собирается приступить к выплате возмещений вкладчикам банка "Северный кредит" до 18 января 2018 г., сообщили Накануне.RU в департаменте общественных связей агентства.

Напомним, 29 декабря ЦБР отозвал лицензию у вологодского банка "Северный кредит". Кредитная организация была застрахована в АСВ.

Отобрать банки-агенты, которые займутся выплатами, АСВ собирается до 12 января.

"Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 29 декабря 2017 года", - отметили в АСВ.