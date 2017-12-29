ЦБ отозвал лицензию у вологодского банка "Северный кредит"

Центробанк России отозвал лицензию у вологодского коммерческого банка "Северный кредит".

В результате проверки выяснилось, что у кредитной организации нет первичных документов, подтверждающих права собственности на приобретенный в конце этого месяца крупный портфель ценных бумаг. Оценка рисков по этой сделке показала, что кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал), передает НТВ.

Как сообщается на сайте ЦБ, возникший в последней декаде декабря текущего года дефицит ликвидности привел к тому, что банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед вкладчиками и кредиторами.

"Северный кредит" является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 декабря он занимал 244-е место в банковской системе страны.