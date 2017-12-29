Киев запретил вузам доступ к доменной зоне ".ru" и ".ру"

Министерство образования Украины запретило высшим учебным заведениям и другим учреждениям в своем подчинении доступ к доменным зонам ".ru" и ".ру". Соответствующее письмо замминистра Романа Гребы было разослано руководителям департаментов, учреждений, организаций в сфере образования, передает корреспондент Накануне.RU.

Ограничение касается всех случаев, кроме тех, когда доступ предоставляется определенному кругу сотрудников.

Также Греба поручил провести разъяснительную работу о недопустимости использования российских почтовых сервисов Mail.ru, Rambler и Yandex.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в мае Петр Порошенко запретил "ВКонтакте", "Одноклассники", "Mail.ru", "Яндекс","Лабораторию Касперского", "Доктор Веб" и многие другие российские сервисы. Руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентин Петров заявил, что на Украине преследуют цель сократить украинскую аудиторию российских социальных сетей в несколько раз.