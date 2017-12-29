Украина ввела пошлину на российскую арматуру и катанку

Межведомственная комиссия Украины по международной торговле ввела пошлину в размере 15,21% для российской катанки и арматуры. Об этом говорится в сообщении комиссии, передает корреспондент Накануне.RU.

Отмечается, что комиссия выявила наличие демпингового импорта на Украину арматуры и катанки из России, что повлекло "существенный ущерб для национального производителя", в том числе сокращение объемов производства. Причиной стало то, что цены российских товаров были ниже цен украинских.

В результате введены пошлины в отношении арматурного проката диаметром 6-40 мм и катанки диаметром 5,5-14 мм на срок 5 лет. Решение вступает в силу через 60 дней, т.е. ориентировочно с 1 марта.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в мае Украина ввела пятилетние пошлины на российский шоколад и продукты, содержащих какао, а также на ряд азотных удобрений.