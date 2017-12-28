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"Пусть чиновники лично подпишутся под гарантиями безопасности взрыва телебашни!"
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БЦ Саммит, телебашня, Екатеринбург (2017) | Фото: Накануне.RU

Сегодня глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, отвечая на вопросы журналистов в ходе итоговой пресс-конференции, по сути, выступил за снос недостроенной телебашни в центе областной столицы.
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Как ранее сообщало Накануне.RU, чиновник заявил, что бетонная вышка "не украшает город".

"Много лет никто не мог придумать ей функцию. Встал вопрос, что с ней делать. Функционал никто не мог придумать. В том виде, в каком она сегодня находится, она не украшает город", - сказал Якоб.

В то же время архитекторы Екатеринбурга обратились к руководству УГМК-холдинга с требованием сохранить объект и рассмотреть альтернативные варианты размещения ледовой арены.

Напомним, что УГМК планирует на месте телебашни возвести ледовую арену. Сообщалось, что заниматься сносом долгостроя якобы будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". Однако опрошенные Накануне.RU эксперты заявили, что обрушение столь крупного объекта из сверхпрочного бетона грозит сейсмическим эффектом, от которого могут пострадать близлежащие здания и даже плотина городского пруда.

Так, более полутора месяцев назад заслуженный деятель науки РФ, заведующий отделом геомеханики Института горного дела УрО РАН, доктор технических наук, действительный член Академии горных наук, член Международной ассоциации по механике скальных пород Анатолий Сашурин в беседе с корреспондентом Накануне.RU, предупредил: "уронить" башню с помощью современных технологий, на самом деле, не проблема, но далее может наступить катастрофа.

"Если, извиняюсь за выражение, "грохнуть" телебашню, то это не может пройти бесследно, – отметил эксперт. – Все надо делать с умом, а у нас добьются решения-постановления, и далее поступают, как хотят. С точки зрения механики горных пород, много чего может произойти. Наверняка будет сейсмический эффект; не исключено, что он может вызвать самые непредсказуемые результаты".

Теперь Сашурин заявляет, что в случае сноса, чиновники могут понести даже уголовную ответственность.

"Надо всех чиновников, которые хотят взорвать башню, заставить подписаться под гарантией безопасности, указав свою фамилию, имя, отчество и занимаемую должность, – предложил эксперт во время беседы с корреспондентом Накануне.RU. – И они лично разрешают проводить такие работы, берут на себя ответственность вплоть до уголовной. Заранее предполагаю, что никто из чиновников подобную бумагу ни за что не подпишет. Следовательно, в результатах взрыва они не уверены".

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28.12.2017 15:10 Мск | Екатеринбург | Андрей Яловец
17:10 Екб


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"Пусть чиновники лично подпишутся под гарантиями безопасности взрыва телебашни!"
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