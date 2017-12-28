Китайское Политбюро провело сеанс самокритики?

Все члены Политбюро КПК – органа, ответственного за принятие ключевых решений в Китае, собрались впервые после 19-го партийного съезда.

Как сообщает гонконгская South China Morning Post, члены Политбюро дали обязательство взять на себя инициативу об изучении идей Си Цзиньпина и сплотиться вокруг председателя. Также они заявили о своей приверженности борьбе с коррупцией и пообещали выполнить решения, принятые недавним съездом КПК.

Такое собрание напоминает сеансы самокритики, практиковавшиеся во времена Мао Цзэдуна. В годы культурной революции попавшие в опалу чиновники и функционеры должны были выступать с самокритикой публично.

Нынешний председатель КНР Си Цзиньпин недавно также заявлял, что критика и самокритика являются мощным средством устранения противоречий внутри партии. Несколько подобных собраний проводилось и в течение предыдущего пятилетнего срока Си.

Остаётся неясным, имел ли место процесс самокритики. Государственными СМИ КНР была опубликована только вводная речь Си Цзиньпина, тогда как доклады членов Политбюро остались за кадром.

Известно только, что председатель призвал членов Политбюро следить за политическими целями, поставленными 19-м съездом, и заявил, что одних лишь совещаний и раздачи документов недостаточно, необходимы действия.

Также он призвал собравшихся дисциплинировать членов своих семей и близких друзей, чтобы не дать им воспользоваться несправедливыми привилегиями.