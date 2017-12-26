В Москве состоялось собрание инициативной группы в поддержку Путина на выборах президента РФ в 2018 году

В Москве состоялось собрание инициативной группы в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборы главы государства в 2018 году, передает ТАСС.

Решение о поддержке действующего президента РФ было принято на собрании, которое проходит в историческом парке "Россия - моя история" на ВДНХ.

В зале присутствовало 668 человек, рассказала руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.

Поддержку Путину выразили гендиректор Большого театра Владимир Урин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, худрук Малого театра Юрий Соломин, режиссеры Карен Шахназаров и Владимир Хотиненко, музыканты Игорь Крутой и Денис Мацуев, а также другие деятели культуры.

Как сообщало Накануне.RU, выступая на съезде "Единой России" 23 декабря, председатель партии, глава кабмина России Дмитрий Медведев заверил, что "ЕР" окажет всю возможную поддержку Владимиру Путину на выборах президента РФ в 2018 году.