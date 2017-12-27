Прокуратура добилась выплаты сотрудникам "Ямалдобычи" долга по зарплате в 5,5 миллионов

Следователи добились выплаты большей части многомиллионного долга по зарплате перед сотрудниками "Ямалдобычи", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

69 сотрудникам предприятие должно за июль-август 7 млн 300 тыс. руб. После вмешательства прокуратуры состоялся личный прием, на котором 30 работников написали заявления о взыскании долга.

В рамках проверки надзорного ведомства нашлись компании, которые должны "Ямалдобыче" деньги. Поступившими от "Сантала" и "Стройгазпроекта" средствами руководство должника смогло заплатить подчиненным 5 млн 500 тыс. руб.