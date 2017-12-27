Тефтелев прокомментировал инициативу о референдуме по вопросу строительства часовни в сквере у ЮУрГУ

Глава Челябинска Евгений Тефтелев прокомментировал инициативу о проведении референдума о запрете застройки территории сквера возле ЮУрГУ, передает корреспондент Накануне.RU.

Градоначальник отметил, что городская комиссия рассмотрит аспекты строительства. Добавив, что против строительства часовни выступали порядка 2 – 2,5 тыс. человек, за строительство часовни – больше 3 тыс. человек.

"Если инициативная группа желает это выставить в публичную плоскость, то есть законодательство, по которому все будет рассмотрено.. Я думаю, что нормативно и законодательно все будет решено", - отметил он.

Как ранее сообщало Накануне.RU, документацию по планировке территории в сквере напротив главного корпуса ЮУрГУ утвердили в октябре. Строительство может начаться уже весной 2018 года.

В декабре противники строительства православной часовни в сквере напротив ЮУрГУ подали в избирком Челябинска документы на проведение референдума.