"Хайп", "биткоин" и "реновация" – названы главные слова 2017 года

Российские филологи выбрали главное слово 2017 года. Таковым стала "реновация". Слово вошло в обиход россиян благодаря одноименной программе переселения в Москве.

Анализ проводил экспертный совет при Центре творческого развития русского языка, в который входят известные писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи и философы, сообщает сайт "Год литературы".

В тройку лидеров также вошли "биткоин" и "хайп". Интересно, что сам феномен криптовалюты также возглавляет всевозможные рейтинги главных явлений уходящего года.

В целом топ-10 слов этого года выглядит так:

1. Реновация

2. Биткоин

3. Хайп

4. Токсичный

5. Баттл

6. Допинг

7. Криптовалюта

8. Фейк

9. Безвиз

10 Домогательство/харассмент

Кстати, эксперты выбрали также пятнадцать "протологизмов" (авторских неологизмов).

топ-15 слов в номинации "Протологизм":

1—2. Домогант

1—2. Гоп-политика

3. Зломенитый

4. Кумироточение

5. Обеззлобливающее

6. Сетячий образ жизни

7. Соворность

8. Дармолюб

9—10. Живоглупие

9—10. Незомбисимость

11. Матильдометр

12. Дерзюминка

13. Живолюдье

14. Достосрамный

15. Неозлобизм

В экспертный совет входят писатели Вячеслав Курицын, Елена Черникова, Владимир Шаров, Татьяна Щербина; лингвисты Светлана Друговейко-Должанская, Людмила Зубова, Ольга Северская, Наталья Фатеева, Елена Шмелева; журналисты и филологи Андрей Архангельский, Марина Королева, Ксения Туркова; режиссер Владимир Мирзоев; филолог и педагог Евгения Абелюк; библеист и публицист Андрей Десницкий; философы и культурологи Григорий Тульчинский и Михаил Эпштейн. Секретарь совета — лингвист Яна Астахова.