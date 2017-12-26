Путин поручил ускорить освоение ресурсной базы для СПГ-проектов

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания о развитии проектов производства СПГ, состоявшегося 8 декабря 2017 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Так, правительству РФ поручено утвердить план реализации первоочередных мер по локализации критически важного оборудования для средне- и крупнотоннажного производства СПГ и строительства осуществляющих транспортировку СПГ судов-газовозов.

При этом кабмину необходимо обратить особое внимание на определение перечня критических технологий производства, транспортировки, хранения и использования СПГ, на формирование и утверждение плана НИОКР по созданию технологий производства, транспортировки, хранения и использования СПГ. А также на определение перечня производственных площадок по созданию оборудования для производства СПГ и координацию работ по заключению соглашений между "Роснефтью", "Газпромом", "НОВАТЭКом" и указанными производственными площадками по созданию оборудования для производства, транспортировки, хранения и использования СПГ.

Кроме того, Путин поручил правительству "представить предложения о мерах по дальнейшему стимулированию геологоразведочной деятельности в Арктической зоне РФ, ускоренного развития и освоения ресурсной базы для реализации перспективных проектов в сфере производства, транспортировки, хранения и использования СПГ на основе применения современных отечественных технологий".

Все эти поручения необходимо исполнить до 1 марта 2018 года.

Как сообщало Накануне.RU, загрузка первого газовоза с сжиженным природным газом происходила с завода "Ямал СПГ" 8 декабря в присутствии президента РФ Владимира Путина.