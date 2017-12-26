Туроператор "Сто морей" заявил о прекращении деятельности по причине невозможности исполнения обязательств по реализации туристского продукта, сообщили Накануне.RU в компании.

"По независящим от нас обстоятельствам, да и как часто бывает в нашей суровой жизни, ООО "Сто морей" наткнулись на огромнейшие сложности и преграды, которые просто не дают ни малейшей возможности, на дальнейшее функционирование нашей компании. Тем самым, мы должны прекратить нашу деятельность", - говорится в сообщении на сайте компании.

Как отмечается, возмещение денежных средств по уже оплаченным турам будет произведено страховой компанией "Якорь" в установленные сроки. По этим вопросам клиентов просят обращаться в офис страховщика по адресу: г. Москва, Подсосенский переулок, д.5-7, стр.2.