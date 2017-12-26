МЧС проводит всероссийскую тренировку для проверки средств связи

в этот день
27.12.17
00:17
В Екб.02:17
В историческом парке "Россия – моя история" нашли несуществующие цитаты Ленина и Сталина
Матрешка проектов. Какие вызовы стоят перед "большой Тюменской областью"
В Екатеринбурге охрана Ново-Тихвинского монастыря напала на московских журналистов
Главное
Захарченко помиловал украинских пленных для обмена

Тема дня
Врет ли Набиуллина? Считаем "индекс Оливье" В последние дни уходящего года народ продолжает штурмовать полки магазинов, в том числе продуктовых. Этой сезонностью пользуется торговля, стараясь заработать на волне спроса, умело манипулируя ценами и стараясь дать покупателям некую установку вроде "берите сейчас, дешевле уже не будет". Корреспонденты Накануне.RU посетили немало магазинов, в том числе представляющих крупные торговые сети, чтобы убедиться, какой в них разброс цен.
26.12.2017
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Поеду куда угодно. Меня можно щупать, сколько хотите". Как коммунисты выдвигали Павла Грудинина Выдвижение кандидатуры директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выборы президента России взорвало медиа и соцсети. Отвыкшая от серьезного внимания федеральной прессы КПРФ получила полный аншлаг на своем съезде. Коммунисты сделали "ход конем" и "оседлали" повестку. Вопрос в том, сумеют ли "красные" развить успех и конвертировать сочувствие левой идее в народе в реальные проценты и голоса. О том, как происходило выдвижение Павла Грудинина, которое Накануне.RU прогнозировало еще 14 ноября, читайте в нашем материале.
24.12.2017
от издателя  |  комментариев: 11


Мнение злопыхателей оказалось опровергнуто. Для нас Сирия не стала "вторым Афганистаном" Было опровергнуто мнение злопыхателей о том, что это окажется для нас "вторым Афганистаном". Конечно, мы скорбим о наших героях, погибших в Сирии, но все же максимальный результат был достигнут с минимальными жертвами. Москва модерирует мирный процесс в Сирии, в полную мощность заработал Астанинский формат. Россия возвращается на Ближний восток.
26.12.2017
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Следствие рассматривает три возможных версии крушения Ан-2 в Нарьян-Маре
Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту НАО: есть погибшие
В Госдуме решили снять с россиян "груз долгов"
Юрий Болдырев выступил с обращением к КПРФ
Съезд народно-патриотических сил "выдвинул" Болдырева в президенты. Грудинин отсутствовал из-за проверки в совхозе
Геннадий Зюганов предложил выдвинуть в президенты от КПРФ Павла Грудинина
Путин в Кремле встретился с российскими олигархами
КПРФ объявила о выдвижении Грудинина на выборы президента в 2018 году
Голосование
Верите ли Вы, что в стране начался экономический рост, повысились доходы граждан?

Да, по себе и знакомым вижу, что это так

Роста нет, как и падения

Это не так, мое экономическое положение за последнее время только ухудшилось


Результаты 1522



Новости
26.12.2017 11:48 Мск (13:48 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
МЧС проводит всероссийскую тренировку для проверки средств связи
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2017) | Фото:

МЧС России проводит Всероссийскую тренировку для проверки средств связи в условиях отсутствия электроэнергии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.
Читайте также:

"Цель этих мероприятий - повышение готовности органов управления и сил МЧС России по предупреждению и реагированию на возможные чрезвычайные ситуации", - говорится в сообщении.

Согласно сценарию, в субъектах РФ из-за прохождения неблагоприятных метеоявлений произошло массовое отключение электроэнергии. В зоны условных ЧС направлены оперативные группы и подвижные пункты управления. "Специалистам МЧС России предстоит проверить работу всех современных видов связи, которые находятся на оснащении подразделений министерства", - отметили в ведомстве.

Всероссийская тренировка пройдет в течение суток.

В МЧС также напомнили, что с 25 декабря по 10 января силы ведомства переведены в режим "повышенной готовности".

Другие новости по темам: МЧС России, Всероссийская тренировка, средства связи
26.12.2017 11:48 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
13:48 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

МЧС проводит всероссийскую тренировку для проверки средств связи
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров


Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+