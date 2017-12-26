МЧС проводит всероссийскую тренировку для проверки средств связи

МЧС России проводит Всероссийскую тренировку для проверки средств связи в условиях отсутствия электроэнергии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Цель этих мероприятий - повышение готовности органов управления и сил МЧС России по предупреждению и реагированию на возможные чрезвычайные ситуации", - говорится в сообщении.

Согласно сценарию, в субъектах РФ из-за прохождения неблагоприятных метеоявлений произошло массовое отключение электроэнергии. В зоны условных ЧС направлены оперативные группы и подвижные пункты управления. "Специалистам МЧС России предстоит проверить работу всех современных видов связи, которые находятся на оснащении подразделений министерства", - отметили в ведомстве.

Всероссийская тренировка пройдет в течение суток.

В МЧС также напомнили, что с 25 декабря по 10 января силы ведомства переведены в режим "повышенной готовности".