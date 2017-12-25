В Тобольске откроется выставка посвященная фильму "Тобол"

В тюремном замке тобольского кремля завтра откроется выставка "Тобол": стоп-кадр", сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

Посетители выставки смогут увидеть костюмы героев фильма, фрагменты декораций, утварь, фотографии со съемочной площадки.

Проект "Тобол": стоп-кадр!" - часть экскурсионной программы, в которую также входит поездка на съемочную площадку в Нижний посад Тобольска. Откроет выставку генеральный продюсер кинокартины "Тобол" Олег Урушев.

Напомним, съемки кинокартины "Тобол" по одноименному роману Алексея Иванова стартовали 5 марта этого года. Вместе с известными российскими актерами, такими как Дмитрий Назаров, Евгений Дятлов, Дмитрий Дюжев, Сергей Степанченко, в них приняли участие актеры из Тобольска и Тюмени.

С ними было заключено более 25 контрактов. Так, в киноленте можно будет увидеть артистов из Тобольского драматического театра Николая Макаренко и Игоря Колдачева. Из Тюменских актеров в картине задействован артист молодежного театра "Ангажемент" имени В.С. Загоруйко Игорь Кудрявцев.