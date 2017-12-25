На Южном Урале серийного вора коров приговорили к 4 годам в колонии строгого режима

В Челябинской области местного жители осудили к четырем годам в колонии строгого режима за 29 краж крупного рогатого скота в составе двух преступных групп.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, осужденный в период 2015-2016 годах, действуя в составе двух преступных групп с различным составом участников, совершил 29 краж крупного рогатого скота из хозяйственных построек частных домовладений на территориях нескольких районов. Сумма ущерба – свыше 1,7 млн рублей.

Осужденный заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Однако у него уже была судимость за совершение аналогичных краж.

Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы. Также он должен возместить ущерб на сумму свыше 430 тыс. рублей.