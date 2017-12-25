СМИ сообщают о резком ухудшении состояния Олега Табакова

СМИ сообщают о резком ухудшении состояния здоровья актера и режиссера Олега Табакова.

Так, по данным "Пятого канала", артисту стало хуже накануне и его состояние вызывает опасения у врачей.

Как передает Рен-ТВ, Табаков находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как критическое.

Олег Табаков находится в больнице почти месяц. В пресс-службе подведомственного ему Московского театра-студии "Табакерка" 27 ноября сообщили, что артист проходит плановое обследование, и о реанимации речи не идет.

Однако СМИ сообщали, что его госпитализировали с сепсисом и, так называемым, "синдромом глубокого оглушения". Это начальная стадия полной потери сознания, после которой наступает кома. После оказанной помощи врачи сообщали об улучшении здоровья народного артиста. Его даже планировали перевести в обычную палату.