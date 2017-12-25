Япония может переоборудовать свои вертолётоносцы в авианосцы

Япония рассматривает возможность покупки американских истребителей F-35B для их размещения на своих вертолётоносцах. Благодаря тому, что этим самолётам достаточно ограниченного пространства для взлёта и посадки, им для морского базирования не требуется создания специальных авианосцев.

Как передаёт The Japan Times, вертолётоносцы класса "Идзумо", два из которых уже стоят в строю флота Сил Самообороны Японии, после небольшой модернизации смогут принимать F-35B. В результате Токио получит оружие, способное сдерживать растущую военно-морскую мощь Китая. С другой стороны, нарушается принцип пацифизма, которому страна придерживалась после 1945 г., что может быть негативно воспринято как в Китае, так и в других странах.

Правительство Синдзо Абэ в течение нескольких последних лет настаивало на принятии новых законов по национальной безопасности, которые значительно расширили полномочия Сил Самообороны.

В настоящее время Япония уже приступила к закупке сорока двух F-35A. F-35B – это модификация истребителя, разработанная для морской пехоты. Помимо размещения на вертолётоносцах, они могут действовать и с наземных аэродромов на небольших островах, например, на Йонагури – самой южной точке архипелага Окинава, который находится всего в 60 км от Тайваня и примерно в 150 км от островов Сэнкаку (Дяоюйдао), являющихся предметом спора между Японией и КНР.

Китайское издание "Ванъи синьвэнь" отмечает, что о покупке таких самолётов уже задумались и в Южной Корее, там ими могут оснастить десантные корабли класса "Докдо". Реакция китайских властей ещё неизвестна, но СМИ КНР уже начали критиковать намерение Токио превратить вертолётоносцы в ударные авианосцы и ускорить гонку вооружений в Восточной Азии.

Первый F-35 уже был испытан в Японии летом этого года на авиабазе под Нагоей, а с середины 2018 г. такие истребители будут окончательно приняты на вооружение Сил самообороны. Их также планируется оснастить крылатыми ракетами радиусом действия до 300 км.

Как сообщало Накануне.RU, в Токио также обсуждается возможность закупки ракет класса "земля-земля" (JASSM). Таким образом, Япония всё больше отказывается от пацифизма, а Силы Самообороны страны превращаются в обычные вооружённые силы.