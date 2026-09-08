Под Новороссийском загорелась лесная подстилка из-за падения обломков БПЛА

В районе хутора Дюрсо под Новороссийском произошло возгорание лесной подстилки после падения обломков беспилотного летательного аппарата. На месте развернут оперативный штаб, сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам мэра, зафиксировано несколько очагов возгорания, один из которых уже ликвидирован. Ориентировочная площадь пожара составляет 0,3 гектара. Работу спасателей осложняют сильный ветер и невозможность подъезда техники к месту возгорания.

В тушении пожара задействованы порядка 60 человек, среди которых сотрудники муниципальной пожарной службы, лесничества, спасатели, отряд «Кубань-СПАС» и добровольная пожарная дружина. Для доставки сил и средств к труднодоступным участкам привлечены волонтеры на квадроциклах и мотоциклах эндуро.

Кравченко также предупредил жителей, что в Новороссийске сохраняется угроза применения БПЛА, и призвал соблюдать меры безопасности