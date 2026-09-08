Эксперты ВТБ констатируют, что рынок автокредитования уверенно восстанавливается

По оценкам ВТБ, за январь–август россияне взяли в банках на покупку автомобилей около 1,24 трлн рублей — почти на 30% больше, чем по итогам восьми месяцев 2025 года. После замедления в июле в августе рынок снова показал рост выдач — на 10% (порядка 182 млрд рублей).

Среди регионов лидерство по объёму выдач сохраняется за Москвой и Московской областью. Например, ВТБ за восемь месяцев года выдал в этих регионах на покупку машин более 24,5 млрд рублей. В тройку также входят Санкт-Петербург с Ленинградской областью и Краснодарский край, где клиенты получили в банке 9,3 млрд и 5,1 млрд рублей соответственно.

Основным драйвером выдач остаётся сегмент новых автомобилей, который поддерживается субсидированными программами производителей. С начала года клиенты ВТБ купили на 57% больше новых легковых автомобилей по сравнению с январём–августом 2025 года — почти 42 тысячи единиц.

«Рынок автокредитования уверенно восстанавливается. Драйвером выступают новые автомобили — здесь работают и программы поддержки производителей, и возвращающийся спрос. Дополнительным фактором выступает постепенное снижение ставок вслед за ключевой, формируя более благоприятные условия для заёмщиков», — прокомментировал заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

Ранее ВТБ оценил, что объём выдач автокредитов в России в 2026 году составит около 2 трлн рублей — на 15% больше результата 2025 года. При этом портфель автокредитования покажет наибольшее ускорение среди других видов кредитов — на 12% (почти 3,86 трлн рублей).