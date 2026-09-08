В Брянской области ВСУ атаковали автовокзал и АЗС, погибли трое

Трое мирных жителей погибли в Брянской области за вторник, 8 сентября, в результате атак ВСУ.

Как сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук, в Злынке беспилотник атаковал автовокзал, от полученных травм погиб мужчина.

В селе Спиридонова Буда Злынковского района от атаки БПЛА погибла женщина. В Стародубе ВСУ атаковали автозаправочную станцию, погиб 39-летний мужчина, еще трое жителей ранены.

Кроме того, в поселке Белая Березка Трубчевского района в результате действий ВСУ пострадал местный житель. По словам Ковальчука, он госпитализирован. В Климовском районе в селе Сачковичи из-за атаки БПЛА ранены трое человек.