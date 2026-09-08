"Наверное, доживём": ремонтом Филармонии в Екатеринбурге не планируют заниматься в ближайшие годы

Средства на преображение Филармонии в Екатеринбурге в бюджете на 2023-2025 годы не закладывались, и в ближайшие три года реконструкцией также заниматься не собираются. Об этом сегодня заявил глава региона Денис Паслер.

"Ничего не поменялось с прошлого года, потому что денег на это не было запланировано ни когда я пришел, ни сейчас. Проекта тоже нет, есть картинка. Не планировался он в трехлетнем бюджете. Его там не было ни в проектах, ни в сроках, и на сегодняшний день его там нет", - сказал свердловский губернатор.

По его словам, пока решено заниматься другими объектами. Только в этом году регион направил средства на ремонтные работы 137 объектов культуры. Филармонии же в очереди проектов на реализацию в 2026-2028 годах нет.

"Доберутся, наверное, когда-нибудь и до этого руки, но пока занимаемся другими объектами. Наверное, когда-нибудь, доживём", - добавил глава региона.